Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ.

В новом видео Даша рассказала, что хочет одеться так, чтобы поднять себе и окружающим настроение. Для этого она выбрала нарядное белоснежное платье с черной вышивкой на пышных рукавах и подчеркнула тонкую талию поясом. В ролике девушка отметила, что такое платье подойдет даже для венчания и росписи. Затем она дополнила образ черной жилеткой, бежевыми ботинками и красивыми аксессуарами.

В подписи к публикации Квиткова обратилась к украинцам: "Что скажете на этот образ?". Поклонники тут же принялись обсуждать новые образ блогерши: "Вау, какой красивый и вместе с тем родной образ", "Обувь лучше заменить, а так образ огонь", "Платье суперовое – жилет, обувь мне не понравилась в тандеме с платьем", "Прекрасная идея и практика, поднимать настроение благодаря красивому виду", "Вы очень красивая!", "Вышиванка это топ", "Прекрасное платье и вы прекрасны в нем", "Очень изысканный и стильный образ, выглядите в нем максимально женственно", "Очень утонченно".

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