Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и помогала на волонтерской кухне в первые месяцы российского вторжения, продолжает заниматься волонтерством и принимает участие в благотворительных инициативах. Так, в своем Instagram звезда опубликовала ролик, в котором показала, как стала участницей еще одной инициативы.

Как оказалось, Даша надела фартук и помогала раздавать бесплатные обеды пожилым людям в Киеве. По словам артистки, каждый может присоединиться к подобной помощи, не только донатами, но и физически.

"Я оставлю это здесь, чтобы вы все иногда только представили, как было бы без тех, кто делает добрые дела именно в физическом смысле! Это не упрек интернет-войскам. Но многим из нас надо унять свое эго. Идти и помогать! "Обед без бед" от @life_lovers_ua ежедневно раздает горячую еду 1400 Ба и Ди на семи локациях в разных районах Киева. На днях я раздавала обеды Ба и Ди на Дорогожичах, а в целом помочь "Обеду без бед" можно разными способами", - рассказала звезда в подписи к видео.

Также артистка детально описала, как украинцы могут присоединиться к помощи старикам.

"Но главное – просто проявите внимание к Ба и Ди. Купите букетик у Ба возле метро или спросите у соседского Ди, какая помощь ему нужна. Это самый лучший подарок, который можно сделать им 1 октября, в День человека почтенного возраста!", - подытожила Астафьева.

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