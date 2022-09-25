Популярный грузинский продюсер, шоумен и участник украинского сезона шоу "Холостяк" и других телепроектов Иракли Макацария, который недавно отметил пышную свадьбу с молоденькой возлюбленной Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился очаровательным фото с избранницей и, похоже, новым членом их семьи.

Как видно, фотографию Иракли сделал, сидя за рулем автомобиля, а рядом с ним на пассажирском сидит Лила и держит на руках маленького очаровательного песика с белой шерстью. Судя по снимку, парочка пребывает в отличном настроении, они мило улыбаются в камеру. Не исключено, что именно милый песик стал причиной этих искренних улыбок.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Макацарии с его красоткой-женой: "Как же вы хороши", "Красивые! Счастья вам", "Красивые", "Как вы прекрасны!", "Такие счастливые, будьте всю жизнь такими", "Очаровательные", "Какие вы красивые. Невероятная пара", "Очень красивые. Желаю семейного благополучия", "Вы даже похожи друг на друга!", "Вас уже трое?", "Красивая пара", "Какая у тебя красивая женщина", "Вы такие классные", "Счастливые", "Вы счастливы и это прекрасно!".

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