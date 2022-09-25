Известная певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая во время войны вместе с коллективом начала активно гастролировать за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила эмоциональные кадры со своего масштабного гастрольного тура.

На новых фотографиях можно увидеть, что фаворитов Евровидения Go-A встречали очень тепло и радостно во всех городах, где они выступали. А побывали они за 20 дней в восьми странах и 11 городах. По словам Кати, за это время они успели пообщаться и со многими украинцами и испытали множество эмоций.

"Так уже принято, что самое важное всегда остается за кадром. За 20 дней нашего тура мы проехали 8 стран и выступили в 11 городах, каждый из которых запомнился нам прежде всего благодаря встречам с невероятными людьми, которые приходили к нам со своими историями, вдохновляли, обнимали и оставляли после себя теплящееся тепло надежды", - поделилась Павленко.

Также артистка рассказала о встрече с украинским парнем Андреем, который сейчас проходит реабилитацию в Нидерландах после тяжелого ранения. В Копенгагене артистов в гостиницу подвозил водитель такси, который не взял денег, таким образом решил поддержать. После выступления группы в Стокгольме Катя пообщалась с подростками из Украины, а в Бельгии на концерт пришла семья, которая в первые дни войны приютила у себя дочь и жену участника группы Go-A.

"Наши концерты уже давно не просто о музыке. Но понимание, каких удивительных людей она объединяет, до сих пор впечатляет. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что мы не сами в своей борьбе. Вскоре встретимся снова!", - подытожила Павленко.

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