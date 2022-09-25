Популярный украинский ресторатор, блогер и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз харизматичный шеф-повар украинцев интересной идеей – он решил научить украинцев готовить и запустил специальный онлайн-курс для этого.

Как видно, в соцсети Евгений опубликовал видео, на котором "колдует" на кухне, и заодно рассказывает о том, что делать с бульоном. Похоже, этот ролик – фрагмент того самого онлайн-курса. В подписи к публикации ресторатор рассказал поклонникам, что уметь готовить – это база, которой должны обладать все украинцы. А еще кулинар отметил, что еда – это всегда о любви, к себе и близким.

"Лучшее, что вы можете сделать для себя – научиться готовить. Это ваша база. А база дает стабильность, уверенность и умиротворение. Ибо у человека, умеющего приготовить себе еду, все будет хорошо. И много любви будет. Ведь еда – это же о любви. К себе и близким. Для этого я и создал свой кулинарный онлайн-курс. Чтобы у вас всегда была база. И вы возвращались к ней, когда растеряны и не знаете, что делать. А так приготовили себе поесть, подышали, посидели и решение какое-то там пришло. Более 30 блюд научу вас делать и так, чтобы вам всегда было тепло. Дом всегда был с вами. Ибо дом – это там, где вы и домашняя еда", - рассказал Клопотенко в подписи к публикации.

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