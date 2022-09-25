На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка разместила эмоциональный пост, где поделилась переживаниями.

"Каждый день я сталкиваюсь с проблемой, не брать близко к сердцу то, что говорят. Ведь если «говорят», значит, ты впереди, если что-то делаешь, всегда будут говорить, такими фразами меня обычно успокаивают мои близкие 😉 Немного помогает, но до конца не отпускает. Я всегда хотела быть пофигистской, чтобы меня мнение других не трогало. Но я другая… и вот каждый день борюсь с этим", — рассказывает Ризадинова.

Гимнастка признается, что всегда стремится всем понравиться, но чаще всего ее ожидания не оправдываются и она приходит к тому, что большинство людей негативно относится к ней и ее действиям по разным причинам. Звезда даже хотела обращаться за помощью к психологу для повышения самооценки.

"Давайте честно, для каждого из нас мнение других очень важно. В любой сфере, что бы мы ни делали, мы шьем одежду, чтобы людям нравилось, мы готовим еду, чтобы людям нравилось, мы открываем школы, чтобы людям нравилось. Но с другой стороны, всем людям ты не можешь нравиться, в силу того, что мы все разные. Наверное, твои люди, пусть их немного, но они всегда будут с тобой. Получается, что это и есть цель всей жизни - найти своих 🖤", - пишет Анна.

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"Пусть говорят, что то что вы делаете – плохо, но всегда помните: Ван Гог за всю свою жизнь продал лишь одну картину, а покупателем стал его близкий друг, Первая автомобильная компания Генри Форда стала банкротом, Альберта Эйнштейна вообще называли его «медленным» и «умно отсталым», выступление Чарли Чаплина не понравилось менеджерам. Они решили, что его игра будет малопонятной для зрителей… Ну что, стало легче?) Поэтому не сдаемся и едем вперед 💪🏼", — подчеркнула Ризатинова.

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