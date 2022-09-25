Нарешті обидві знаменитості, яких жорстко критикували за небажання відмовлятися в своїх ефірах від мови країни-агресора, дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент.

Але напередодні Єфросиніна знову нарвалася на критику, поскаржившись на "волання про необхідність україномовного контенту і його більшу привабливість" та додала, що при цьому випуски українською не набирають таку кількість переглядів, як раніше.

Цього разу Маша вирішила відповісти на хейт, розмістивши на своїй сторінці в Instagram смішну відеонарізку, в якій зібрала свої та Полякової обмовки, а також обіцянку вийти в ефір в бюстгалтері.

"Люди, всім все завжди буде не так! Просто посміхніться, подякуйте ЗСУ за те, шо маємо для цього можливість, та робіть те, що саме ви вважаєте за потрібне! Нагадую, новий випуск #ДоросліДівчата «про жіноче» вже на моєму каналі! І до зустрічі у бюстгальтерах 🤘🏻", — написала Єфросиніна під відео.

Шанувальники, серед яких і знаменитості, в коментарях підтримали Єфросиніну та Полякову.

"Ви неймовірні, дівчата😍😍", — написала тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська.

"Обожнюю 🤗🤗🤗", — прокоментував суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.