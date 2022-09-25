Нарешті обидві знаменитості, яких жорстко критикували за небажання відмовлятися в своїх ефірах від мови країни-агресора, дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент.
Але напередодні Єфросиніна знову нарвалася на критику, поскаржившись на "волання про необхідність україномовного контенту і його більшу привабливість" та додала, що при цьому випуски українською не набирають таку кількість переглядів, як раніше.
Цього разу Маша вирішила відповісти на хейт, розмістивши на своїй сторінці в Instagram смішну відеонарізку, в якій зібрала свої та Полякової обмовки, а також обіцянку вийти в ефір в бюстгалтері.
"Люди, всім все завжди буде не так! Просто посміхніться, подякуйте ЗСУ за те, шо маємо для цього можливість, та робіть те, що саме ви вважаєте за потрібне! Нагадую, новий випуск #ДоросліДівчата «про жіноче» вже на моєму каналі! І до зустрічі у бюстгальтерах 🤘🏻", — написала Єфросиніна під відео.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
ЗСУ розгромили відразу кілька пунктів управління та складів окупантів, перші подробиці: "Підтверджено ураження..."
"Обожнюю...": Данилко показав, як подруга Пугачової прийшла до нього на концерт, фото
Дочка Полякової торкнулася мовного питання, розгнівавши українців: "Вам же незручно..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поплатилася за підтримку українців: "У мене через..."
Шанувальники, серед яких і знаменитості, в коментарях підтримали Єфросиніну та Полякову.
"Ви неймовірні, дівчата😍😍", — написала тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська.
"Обожнюю 🤗🤗🤗", — прокоментував суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.