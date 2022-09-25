Разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у Саліванчук та Божкова народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася з шанувальницями порадами, як виховати успішну дитину.
"Психологи вважають, що існує багато способів зробити дитину успішною змалечку, наголошуючи на тому що більшість із цих лайфхаків зводяться до поведінки, способу життя й мислення батьків", — пише Ганна.
Актриса навела перелік спільних рис батьків, які мають успішних дітей:
- треба привчати дітей до хатньої роботи
- соціалізувати своїх нащадків
- мають високі очікування щодо дітей
- мама й тато мають здорові стосунки
- батьки достатньо часу приділяють своєму навчанню
- діти не піддаються стресу батьків
- мами успішних дітей працюють
- батьки пояснюють дітям, що для досягнення цілі потрібно почати з малого, потім багато працювати, іноді доведеться зачекати, і лише потім отримати бажане.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Великі перестановки: путін вперше з початку війни в Україні влаштував кадрову ротацію в міноборони росії
"Ірану цього просто так не пробачать": експерт розповів про реакцію Заходу на атаку дронів в Україні
Найкращий ляпас для путіна: легендарний Ален Делон потужно підтримав Україну, з'явилося відео
Єфросиніна розгнівала українців новою заявою про шоу з Поляковою: "Зараз в тебе полетить хейт..."
Саліванчук також поділилася ефектними кадрами з прогулянки з синами. Її чоловік-продюсер, як завжди, вирішив залишитися за кадром.
Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Дуже правильні слова👏".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.