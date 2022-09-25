Актриса Ганна Саліванчук вже тривалий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим.

Разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у Саліванчук та Божкова народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася з шанувальницями порадами, як виховати успішну дитину.

"Психологи вважають, що існує багато способів зробити дитину успішною змалечку, наголошуючи на тому що більшість із цих лайфхаків зводяться до поведінки, способу життя й мислення батьків", — пише Ганна.

Актриса навела перелік спільних рис батьків, які мають успішних дітей:

треба привчати дітей до хатньої роботи

соціалізувати своїх нащадків

мають високі очікування щодо дітей

мама й тато мають здорові стосунки

батьки достатньо часу приділяють своєму навчанню

діти не піддаються стресу батьків

мами успішних дітей працюють

батьки пояснюють дітям, що для досягнення цілі потрібно почати з малого, потім багато працювати, іноді доведеться зачекати, і лише потім отримати бажане.

Саліванчук також поділилася ефектними кадрами з прогулянки з синами. Її чоловік-продюсер, як завжди, вирішив залишитися за кадром.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Дуже правильні слова👏".

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