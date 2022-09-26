С начала полномасштабного вторжения рф звезда уехала за границу и жила там некоторое время, затем она вернулась в Украину, но в конце лета снова отправилась в путешествие за границу. За последний месяц Неплях успела насладиться роскошным отдыхом в Италии, Испании и Франции.

В этот раз на своей странице в Instagram модель разместила кадры из новой эффектной фотосессии в Париже, для которой она выбрала романтическое платье, украшенное красными и белыми сердечками.

В подписи к фото Неплях написала любовное стихотворение Юлии Саниной из The Hardkiss:

знаєш, а інші писали мені вірш

відчиняли для мене горища

діставали квіти з душі

інші були ніжніші

інші були смішні

інші були відважні

коли грози ревли страшні

інші мене ловили

солодко, а вночі

інші мене дурили голосно сміючись

іншим я віддавала

серце до сліпоти

інші мені брехали

інші, але не ти

ти може не пишеш вірші

не любиш коли дощить

ти просто єдина вічність

між тих, хто прийшов на мить



Поклонники Анны в комментариях засыпали ее комплиментами: "Боже, какая девушка 😍", " Анна, очень вам подходит этот образ! ❤️ хорошо так 😍", " Это очень красиво! 🔥", "Как же вы прекрасна", "Как тебе подходит красная помада".

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