Напомним, 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых и легендарные «азовцы». России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

На видео расстрепанный «Медведчучело» звонит своей супруге Оксане Марченко из подвала в Москве.

«К куму приехал. Ну как приехал, привезли. Сейчас он подойдет. Пока он не пришел, у меня к тебе маленькая просьба: напиши обращение к Эрдогану, как ты умеешь. Пусть он поможет вернуть меня обратно на Украину. Очень прошу как можно быстрее это сделать», - тараторит Юрий Великий «Медведчук» и вешая трубку, чтобы поприветствовать появившегося кума.

«Володенька я все объясню! Я им ничего не сказал, просто сидел и Кивал. Меня сам Кивалов когда-то учил кивать», - отчаянно кричит Медведчук в исполнении артиста «Квартал 95».

В Сети с восторгом приняли новую пародию Юрия Великого, который, напомним, на днях высмеял «частичную мобилизацию» в россии и «Лупшунаушивешавича» Шойгу.

«Больше так никто не может», «После каждого очередного Шедевра от тебя, Великий, кажется, что ничего выше уже достичь нельзя. Но каждый раз у тебя это получается! Восторг!», «Каждое слово – в точку! Каждая пародия - шедевр! Больше так никто не может!», «Юрий, после войны, после нашей победы, обязательно в турне с концертами по стране. Аншлаг в кассах гарантирован. Людям нужны будут радость и смех», «Это можно смотреть бесконечно!», «От смеха живот болит», - пишут в комментариях к новой пародии в исполнении актера «Квартал 95».

Также напомним, что ранее Юрий Великий высмеяли российскую туристку, которая не хочет уезжать из Крыма.

Также Politeka.net писала, что Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" наградили орденом.