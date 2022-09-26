Даша Кацурина рассталась с мужем Михаилом Кацуриным, который стал встречаться с певицей Надеждой Дорофеевой. Она впервые рассказала об отношениях с Владимиром Дантесом. Комментарий об этом Даша дала в интервью Василисе Фроловой.
Даша Кацурина призналась, что Владимир ее поддерживал, был рядом в самый сложный период ее жизни, когда стало известно о том, что экс-супруг Даши - Михаил Кацурин - и экс-супруга Дантеса - Надя Дорофеева - сошлись. Тогда поклонники начали подозревать, что и у Даши и Вовы тоже роман.
Как признается Даша, изначально они с Владимиром Дантесом над этим смеялись. При этом в их отношениях присутствовал флирт. И только позже они поняли, что их дружба переросла в более серьезные отношения. Даша Кацурина также призналась, что чувствует себя счастливой в новых отношениях.
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"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу закинуть, то есть кинуть друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, красивой или не красивой, утром и вечером. Он меня видел любой", - сказала Даша Кацурина.
Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.
Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.
Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.