Украинский ресторатор Даша Кацурина рассказала, почему развелась с супругом Михаилом Кацуриным, с которым воспитывала двоих детей. Сейчас Миша Кацурин встречается с певицей Надей Дорофеевой, а Даша начала отношения с Владимиром Дантесом. Комментарий об этом Даша дала в интервью Василисе Фроловой.

Как поделилась Даша Кацурина, их отношения выжили себя. По словам ресторатора, она давала мало свободного пространства мужу, который ему был необходим. Сейчас эксы уже официально разведены.

"Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. А потом, когда он начал расклеиваться, потому что это не прикольно, я такая: "А я не знаю, как без него! Иди ко мне!". Это не прикольно. У него обратный такой импульс: "Да нет, я хочу сам". Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях, я понимаю, что, бл*ха, как он жил все семь лет. Я понимаю, что я стерва еще та", — рассказала Даша Кацурина.

Стоит отметить, что Владимир Дантес 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли. Новым избранником Дорофеевой является Михаил Кацурин, а его жена Даша состоит в отношениях с Дантесом.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.