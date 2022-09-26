Украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, вернулась в Украину после разъездов по Европе и сразу же заболела.

Ранее MamaRika вместе со своим мужем юмористом Сергеем Середой и маленьким сыном Давидом уехали за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. Для семьи это было непростое приключение, поскольку они с ребенком постоянно находились в пути и жили не в лучших условиях.

Теперь звездные супруги наконец-то вернулись в Украину, но не обошлось и без новых трудностей. В сторис на своей странице в Instagram артистка пожаловалась на самочувствие по приезде домой.

"Мой организм понял, что мы дома, и я просто развалилась, как только переступила порог. Пищевое отравление, желудок, головные боли и т.д. Это логичное завершение этой феерической поездки. Мы ужасно устали за эти 2 месяца и нуждаемся в перезагрузке и времени дома с семьей", - признается Анастасия.

Певица также добавила, что из-за болезни на несколько дней исчезнет из соцсетей.

"Я пропаду на несколько дней из инсты. Обещаю вернуться в вертикали и бодрячком. Люблю вас!", - подчеркнула MamaRika.

Отметим, несколько недель назад, еще находясь в Европе, певица переболела коронавирусом. В Польше она не могла попасть к врачу, потому что там, по ее словам, приема нужно ждать несколько месяцев, и купить лекарства без рецепта там тоже было невозможно.

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