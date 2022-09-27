Как пишет Politeka.net, о важном решении, которое далось артистке нелегко она поведала на личной странице в Инстаграм. Кроме того, Цибульская показала кадры встречи с мэром Ирпеня Александром Маркушиным.

Как известно, родители артистки имели квартиру в многоэтажном доме в Ирпени, который сильно пострадал после обстрелов российских оккупантов. Чтобы не было спекуляций на этот счет Цибульская сделала следующее заявление:

«Потому что Ирпень мне как родной. Вы все знаете о квартире родителей, которую они готовили более двух лет и спасла их от смерти в оккупации, та же была уничтожена россиянами до основания. Родители каждый день мечтают вернуться именно в Ирпень. И несмотря на искреннюю любовь к этому городу и безмерную к родителям – я приняла это приглашение не для того, чтобы "порешать" им ремонт квартиры. Я знаю, что этим будут спекулировать и спекулируют уже. Поэтому сразу открыто сообщаю: никто не будет ставить их дом в приоритет, потому что в городе более критические точки работы», - объяснила свою позицию она.

Также Цибульская призналась, что с начала войны я была свидетелем сотен номинальных коллабораций, где «говорящая» не принимала прямого участия в процессе и не отвечала своей репутацией.

«Я не хотела так. Если я что-то делаю – я в процессе и я кладу свое имя за честность и прозрачность», - отметила она.

Напомним, Цибульская тесно прижалась к женатому мужчине на улице, а потом поцеловала его

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