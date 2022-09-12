На своей странице в Instagram артистка поделилась неожиданным откровением о "знаке", который она получила на съемках, а также эффектными кадрами, которые сделал фотограф Слава Самборский.

"А ты поверил/-ла бы в такой знак? В самых эмоциональных кадрах клипа «Сьогодні» вы уже заметили крошечного рыжего котенка, которого я называю настоящим чудом 😍Последнюю часть видео мы снимали в горной местности за городом, куда крайне сложно добраться самостоятельно. Чтобы показать неприкосновенную красоту Украины нашей съемочной группе пришлось нанимать специальный горный транспорт. Пока добирались - грянул обильный ливень", - рассказывает Цибульская.

Но на самой верхушке холма Ольга с командой встретили маленькую белокурую девушку с рыжим котёнком в руках.

"Котёнок тоже оказался переселенцем - его от смерти спасли военные ВСУ в Северодонецке 💔 Как они вообще там оказались?! Кот - мой талисман и я чувствовала, что он должен быть в кадре ❤️Накануне мы целый день искали пушистого актера в городе, но не нашли. Тогда я приняла эту рыжую малышку за хороший знак с неба. И не могла пустить с рук. Затем прогуглила - «рыжий котенок приносит в дом счастье, успех и материальное благополучие». Значит, все у нас будет хорошо 💔", — подчеркнула певица.⠀

Напомним, что Ольга Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.