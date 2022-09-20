Украинская певица Оля Цибульская на улице прижималась к женатому мужчине, а потом поцеловала его.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Цибульская активно развивает свій Инстаграм-аккаунт. Она часто делится с поклонниками фотографиями и видеороликами, в которых рассказывает о своей жизни. Зачастую в микроблоге артистки забавный контент и этот раз не стал исключением.

Так, артистка рассказа, кого встретила на улице.

«Встретила красивого парня, выпить с ним кофе», - говорит Цибульская на камеру и прижимается к мужчине, а потом целует его в щеку.

Незнакомец показывает кольцо на безымянном пальце, а через несколько секунд стало известно, что это брат артистки. Рядом с ним появилась его жена и маленькая дочь в коляске.

«Моя любовь», - подписала кадры Ольга Цибульская.

В конце прошлого месяца певица вывела из тени своего мужа.

Мужчину зовут Сергей. Вместе они больше 20 лет и от него Цибульская родила сына Нестора.

Знаменитость всегда очень тщательно скрывала свою личную жизнь, вследствие чего вокруг нее ходили всевозможные слухи. Ей приписывали роман с DZIDZIO и даже говорили, что сына а она родила от него. В конце концов Цибульской надоели все эти разговоры.

Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны: "Боже, гляньте"

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала, как выглядит после омолаживающих процедур: "Не смогла пережить этого"

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.