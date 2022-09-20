Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Цибульская активно развивает свій Инстаграм-аккаунт. Она часто делится с поклонниками фотографиями и видеороликами, в которых рассказывает о своей жизни. Зачастую в микроблоге артистки забавный контент и этот раз не стал исключением.
Так, артистка рассказа, кого встретила на улице.
«Встретила красивого парня, выпить с ним кофе», - говорит Цибульская на камеру и прижимается к мужчине, а потом целует его в щеку.
Незнакомец показывает кольцо на безымянном пальце, а через несколько секунд стало известно, что это брат артистки. Рядом с ним появилась его жена и маленькая дочь в коляске.
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«Моя любовь», - подписала кадры Ольга Цибульская.
В конце прошлого месяца певица вывела из тени своего мужа.
Мужчину зовут Сергей. Вместе они больше 20 лет и от него Цибульская родила сына Нестора.
Знаменитость всегда очень тщательно скрывала свою личную жизнь, вследствие чего вокруг нее ходили всевозможные слухи. Ей приписывали роман с DZIDZIO и даже говорили, что сына а она родила от него. В конце концов Цибульской надоели все эти разговоры.
Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны: "Боже, гляньте"
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала, как выглядит после омолаживающих процедур: "Не смогла пережить этого"
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.