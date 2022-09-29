Сейчас Миша Кацурин встречается с певицей Надей Дорофеевой, а Даша Кацурина начала отношения с Владимиром Дантесом.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева не только пишет музыку и выступает перед зрителями, но и с удовольствием общается с поклонниками. Так, пользователи сети обратились к ней с вопросами, на которые артистка поспешила ответить в своем Instagram Stories.

Оказалось многие поклонники певицы ожидали от нее нового альбома, который Надя Дорофеева готовила до вторжения россии в Украину. Артистка расстроила пользователей сети своим ответом.

"Нет, этого альбома не будет. Но не стоит грустить, обещаю, что будут новые", - высказалась знаменитость.

Кроме того, многих интересовала личная жизнь украинской звезды и как она решилась на новые отношения. Как известно сейчас Надя Дорофеева встречается с ресторатором Мишей Кацуриным, а ее бывший муж Владимир Дантес начал отношения с Дашей Кацуриной.

"Поговорила сама с собой. Откровенно. Иногда - это самое сложное", - призналась певица.

Также были пользователи сети, которые заметили насколько сильно изменилась Надя в последнее время. В частности, она стала намного искреннее и правдивее. Как рассказала сама Надя Дорофеева, она "по-другому больше не могла", потому изменилась.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.