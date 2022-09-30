Напомним, на своей странице в Instagram Слава Демин рассказал, как над ним издевалась собственная мать. По его словам, мама работала в управлении внутренних дел и его избивали «за все, и даже для профилактики».

Маленького Славу избивали узким ремешком, шлангом от стиральной машины и другими вещами до ран и крови.

«Мне уже 38, а моя мама до сих пор абьюзер», – рассказал Демин. Сейчас женщина пытается получить его любовь, подав на него в суд, чтобы получить алименты.

«Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет. И мы не будем идти по одному пути», - подчеркнул ведущий.

Друзей и обычных украинцев, поклонников и подписчиков Демина поразили его откровения. Некоторые даже решили поделиться своими ужасами, пережитыми в детстве.

«Моя мама так же себя вела!!!! И я тоже ее всегда боялась! И потому, сына воспитываю только любовью, поддержкой и пониманием!) Спасибо за ваш пост….», «Я в детстве боялась своего родного папу, когда он был пьян, то бил маму ни за что, просто за то, что не так посмотрела на него... Я маму защищала, а папа меня швырял в сторону – мама плакала, я плакала, а сейчас я боюсь пьяных мужчин. И папе до сих пор не простила, хоть он уже 20 лет не пьет, я до сих пор все помню….», «У нас с вами немного похожее детство… к сожалению… но это помогло мне вырасти целеустремленным, сильным человеком, которая смогла проанализировать все те отношения, изучить их, понять, «переварить» и жить дальше, счастливым человеком, знающим, какое ему нужно будущее, что для этого нужно. Мира Вам! В душе и конечно над головой», «Как все это знакомо – не так посмотрела, принесла из школы 4, не так красиво написала букву в первом классе, как хотелось маме…. до крови била за все… головой о стену – и без проблем…» , – пишут Демину в комментариях.

Как известно, у Демина есть сын, которого ведущий обожает и которому дарит всю ту любовь и заботу, которых был лишен в своем детстве.

«Мне очень жаль вашу маму, что она не понимает какой у нее хороший сын. Я вижу, как вы проводить время со своим сыном и вы молодец!!! Всю ту любовь, которую вы не получили от нее, отдайте своему ребенку, а лучше двум, или трем своим деткам», «Очень хорошо, что Вы выбрали другой путь воспитания, поэтому у Вас такие отношения с сыном», «Спасибо, что поделились… .Пойду поцелую ребенка, каждый раз думаю что надо быть сильнее, мудрее. Ничего нет важнее детей!», - делятся с Деминым его поклонники.

Напомним, актер Квартал 95 Евгений Кошевой рассказал, почему его жена больше не общается с родственниками в оккупированной Ялте.

Также Кошевой признался в разочаровании своих близких родственников.

Кроме того, Politeka.net писала, что концерты запроданки Ани Лорак срываются в Европе один за другим – Демин сказал, кто к этому причастен.