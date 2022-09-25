Продажну співачку Ані Лорак, яка хотіла всидіти на двох стільцях і жодного разу не висловилася про свою позицію, тепер не бажають бачити ні в Європі, ні в Росії. Про це розповів український телеведучий Слава Дьомін у своєму новому випуску «Слава про».
«Концерти Ані Лорак у Європі скасують. Як би не засмучувалась ця артистка, але тепер вона не цікава ніде», - повідомив він.
Після хвилі обурення різні концертні спільноти почали скасовувати концерти запроданки Лорак.
«Від жовтня до листопада вона планувала виступити у Гамбурзі, Дортмунді, Празі та інших місцях, але, напевно, забула, що зараз по всій Європі українців більше, ніж місцевих мешканців, і саме українці розповіли, хто є хто місцевим організаторам. І все, афіші знімають», - пояснив Дьомін.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Заплакана Булітко з "Дизель шоу" поділилася сумною звісткою: "У моєму рідному..."
Переможниця "Холостяка" Богдан похвалилася щасливим вечором у несподіваній компанії: "Отримала масу емоцій"
У руйнуванні Маріуполя звинувачує ЗСУ: студентка з Дніпра вирішила допомогти російській пропаганді
Дочка Полякової торкнулася мовного питання, розгнівавши українців: "Вам же незручно..."
Також він нагадав, що Ані Лорак зовсім недавно з'явилася в Інстаграмі, але знову ж таки її публікації несли спільні фрази і жодної конкретної позиції щодо війни вона не висловила.
Нагадаємо, українці жорстко відреагували на плани Лорак влаштувати тур Європою .
Також Politeka повідомляла, що запроданка Лорак після довгого мовчання з'явилася в Росії і вразила виглядом
А ще Politeka писала, що українці жорстко відреагували на "повернення" запроданки Лорак