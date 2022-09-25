Ефект бумеранга спрацював щодо Ані Лорак, тепер співачка на своєму гіркому досвіді усвідомила, що мовчання не пробачають нікому.

Продажну співачку Ані Лорак, яка хотіла всидіти на двох стільцях і жодного разу не висловилася про свою позицію, тепер не бажають бачити ні в Європі, ні в Росії. Про це розповів український телеведучий Слава Дьомін у своєму новому випуску «Слава про».

«Концерти Ані Лорак у Європі скасують. Як би не засмучувалась ця артистка, але тепер вона не цікава ніде», - повідомив він.

Після хвилі обурення різні концертні спільноти почали скасовувати концерти запроданки Лорак.

«Від жовтня до листопада вона планувала виступити у Гамбурзі, Дортмунді, Празі та інших місцях, але, напевно, забула, що зараз по всій Європі українців більше, ніж місцевих мешканців, і саме українці розповіли, хто є хто місцевим організаторам. І все, афіші знімають», - пояснив Дьомін.

Також він нагадав, що Ані Лорак зовсім недавно з'явилася в Інстаграмі, але знову ж таки її публікації несли спільні фрази і жодної конкретної позиції щодо війни вона не висловила.

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