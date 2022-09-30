Недавно артист заявил, что теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации песни I Feel Good и вульгарного клипа на нее на Макса обрушился шквал негативных комментариев. Позже певец также оскандалился поддержкой Армении, являющейся союзником путина, в конфликте с Азербайджаном.

В этот раз на своей странице в Instagram Барских поделился своими соображениями о состоянии украинцев в разгар войны.

"После 24 февраля наша жизнь словно попала в петлю времени. Наши мечты и стремления поставлены на паузу. Мы стали зависимыми от фразы «не ко времени». Кажется, что еще немного и мы перестанем дышать, ожидая лучшего момента. Но его банально может и не быть. Сегодня, как никогда, нам нужен отдых, и не столько физический, сколько ментальный", - пишет артист.

Певец поделился своим секретом, помогающим ему отвлечься.

"И в такие моменты я всегда смотрю на солнце, на его закат и восход. Для меня это момент рождения новой жизни. И где бы я ни был, лучше восхода солнца, чем дома на Херсонщине, я не видел никогда. Поэтому, мы должны быть смелыми в своих желаниях, начать жить здесь и сейчас, чтобы встретить победу лучшей версией себя", - подчеркнул Макс.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.