Юрий Ткач, звезда студии «Квартал 95» и друг Евгения Кошевого, прокомментировал слухи о том, что актеры якобы заранее знали о предстоящем вторжении.

По словам Ткача, о скором начале войны догадывалась его супруга Виктория, чей брат работает в одной из структур. Именно поэтому накануне жена забрала Юрия с премьеры кинофильма и они отправилсь домой.

Юрий Ткач рассказал «ЖВЛ», что Вика «вытаскивала» его со словами «Давай, пошли», а он не понимал что происходит

"Она говорит, что война. А у нее брат работает в определенных органах, позвонил, сказал, что да", - рассказал Юрий о том дне.

В ночь с 23 на 24 февраля Ткач позвонил своему другу и коллеге Евгению Кошевому. Напомним, что дочери артистов Лиза и Серафима учатся в одном классе.

«Позвонил ему, говорю: "Братан, извиняюсь, что я тебя разбудил. Говорят, что война". Он говорит: "Ткач, иди выпей и ляг спать", - поделился воспоминаниями Ткач.

Артист также опроверг навязчивые слухи о том, что артисты «Квартала» знали, что россия вторгнется в Украину. Все новости, по его словам, люди узнавали из интернета.

Добавим, ранее Евгений Кошевой рассказывал, что, несмотря на то, что они с Зеленским друзья, о начале войны он узнал не от него, а от одного из «кварталовцев».

23 февраля Кошевой участвовал в съемках нового сезона юмористического шоу и домой вернулся очень поздно – около часа ночи. Через несколько часов ему позвонил коллега по «Кварталу» Степан Казанин, который живет в Комфорт Тауне.

«Он говорит: "Что, вы не слышите?" Я говорю: "Да что мы слышим? Степа, ну, выпили мы. Ну спи уже, алкашня ты, спи. Он говорит: "Ну не слышите?" Я говорю: "Все, пока", - вспоминал Кошевой.

Слова друга он воспринял несерьезно.

А потом позвонила жена Юрия Ткача Виктория, которая также услышала первые взрывы. Вскоре и сам Кошевой услышал грохот – звуки ПВО. Дети и жена начали кричать от страха, а когда всем удалось взять себя хоть немного в руки, они поехали за мамой, которая жила под Борисполем.

Утром 24 февраля Евгений Кошевой написал Зеленскому вопрос: "Что, серьезно началось?" и получил утвердительный ответ.

Напомним, Евгений Кошевой также рассказывал, что почти 40 дней после начала полномасштабного военного вторжения рф он и его семья жили в паркинге.

Также актер «Квартал 95» рассказал, почему его жена Ксения больше не общается с родней из оккупированной Ялты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Евгения Кошевого задевает критика в его адрес из-за вручения ордена.