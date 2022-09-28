Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий вирішив відреагувати на критику, під яку він потрапив зі своїм колегою по сцені Олександром Пікаловим.

Нагадаємо, Кошовий і Пікалов були нагороджені президентом України Володимиром Зеленським Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

На тлі галасу в ОП уточнили, що нагородження Кошового та Пікалова та низки інших представників шоу-бізнесу обґрунтоване кількома факторами.

«По-перше, потужною волонтерською діяльністю команди «Студія «Квартал 95» та інших зірок українського шоу-бізнесу, які також зазначені в указі, протягом багатьох років з 2014 року загалом і з лютого 2022 року, зокрема», - заявили журналістам в прес-службі ОП. Також у президента розповіли про волонтерську підтримку українських захисників з боку «кварталівців».

Як виявилося, сам Євгеній Кошовий здогадувався, що його перша нагорода викличе такий ажіотаж у соцмережах.

«Я передбачав, що таке буде. Бо з самого початку повномасштабного вторгнення ми багато хейту отримуємо на свою адресу. Наприклад, хтось розпускав чутки, що ми з Пікаловим в перший день війни втекли в Польщу…», - повідомив Кошовийй в інтерв’ю «КП в Україні».

І це при тому, додав Кошовий, що вони з Пікаловим з самого ранку 24 лютого війшли в прямий ефір зі студії «1+1», щоб підтримати українців. Щоб люди бачили, що вони також залишаються в Україні, як і президент.

Потім артисти Квартал 95 їздили з виступами до військових. Виступали у військових частинах, бомбосховищах, госпіталях, на станціях метро.

«Але все одно – почали писати, що ми в Польщу втекли. Якщо почитати все те, що пишуть, то може скластися враження, що ми з Сашком вже пів світу об’їздили за ці пів року. Я на таке стараюся не реагувати. Але іноді, звичайно, злість бере», - зізнався Євген.

Також зірка «Квартал 95» наголосив на тому, що те, що вони не розповідають публічно про свою волонтерську діяльність, це їхня справа.

«До цього часу ми все робили власним коштом, не збирали донати з інших людей, тому нам навіть думки не приходило, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність – це його справа. Інші також за це ордени отримали. Але чомусь саме наші з Сашею нагороди викликали найбільше шуму», - дивується артист.

Нагадаємо, згідно з текстом, почесні нагороди відомі українці отримали за заслуги у зміцненні державності та відстоювання територіальної цілісності, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання інтересів України.

Також нагадаємо, що Кошовий нещадно висміяв Арестовича перед військовими.

Крім того, Politeka.net писала, що артист "Квартал 95" Юрій Великий видав пародію на міністра оборони рф Шойгу.

Також нагадаємо, що раніше Юрій Великий висміяв російську туристку, яка не хоче їхати з Криму.