Артист с первых дней полномасштабного вторжения рф рискует своей жизнью на фронте, и совсем не ожидал, что травмируется в тылу. Об аварии звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

На днях Алдошин на мотоцикле попал в ДТП, которое спровоцировал внезапно выбежавший на дорогу лось. Животное скрылось и о его состоянии ничего не известно. Мотоцикл актера получил серьезные повреждения и не подлежит ремонту. Сам Павел после аварии отправился в больницу, где медики обследовали его внутренние органы.

"Так вот о лосе. Он меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но это произошло в тылу. В тылу, Карл! Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело норм. Мот на помойку. Скорость 67 км/ч , я не гонщик, если что. Жду УЗИ, потому что внутри какие-то невзгоды", — рассказал Алдошин.

Оказалось, что у актера поражена селезенка.

"Так. По ситуации. Селезенка - минус", - коротко сообщил артист.

Павел Алдошин – украинский актер, родом из Херсонской области. Часть его семьи – братья, сестры и дедушка – находятся в оккупации. Они сознательно остались там, невзирая на предупреждения. На эвакуацию согласилась только мама актера.

Напомним, Потап по возвращении в Украину рассказал о своей редкой болезни, как у Джастина Бибера.

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