2 октября артисту исполняется 49 лет. В честь этого на своей странице в Instagram Данилко разместил забавную открытку с изображением своей сценической мамы, актрисы Инны Белоконь. В кадре мама Сердючки с белым платком на голове предстала в обрамлении кучи долларов, с виски и красной икрой.

"Чтобы ты так жил! С Днем Рождения!" - написано на открытке.

Андрея под публикацией засыпали поздравлениями и лайками звездные коллеги, среди которых Даша Астафьева, Леся Никитюк, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, Андре Тан, Виктория Булитко, Дидзе, Наталья Могилевская и другие.

Поклонники в комментариях также поздравляют артиста:

"Андрей!! Многая лета!! Так держать!!",

"Поздравляю с Днем Рождения! Мы вас любим, спасибо за вас вашей маме",

"С Днем рождения!✨Неповторимый! 💫Невероятно талантливый! ⭐️Настоящий мастер перевоплощения! Спасибо! Гордимся земляком💙💛",

"Здоровья крепкого и счастья самой яркой звездочке нашего шоубиза❤️🌟 пусть будет мир и новые песни!",

"С Днем Рождения, Андрей Михайлович! Мирного неба над головой! Когда-то я еще под Ваши песни отыграю свою свадьбу, осталось найти мужа 🤣".

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.