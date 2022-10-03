Так, в интервью журналистке Татьяне Гончаровой на ее YouTube-канале, Ксения Мишина ответила на интересующиеся вопросы.

Как призналась артистка, она ушла из театра потому что не хотела отказываться от съемок в кино и сериалах.

«Актеры в Украине не защищены. Сейчас все легло и все. Наша сфера легла. Театры работают, но там не все актеры», — говорит Мишина. Артистка объяснила, почему ушла из Молодого театра.

«Не сложилось. У меня начались постоянные съемки, и я поняла, что это моя финансовая подушка. Мне нужно кормить ребенка, и я не могу отказываться от кино и сериальных проектов. У меня были предложения сейчас, но я отказалась. Я не чувствую, что мне сейчас это нужно. Я больше сериальная киноактриса.», - отметила она.

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Ксения подчеркнула, что до полномасштабной войны сама себя обеспечивала.

На вопрос журналистки, хватает ли Мишиной сейчас денег на жизнь ответила.

«Многие думают, что наши украинские актеры — очень богатые люди. Это очень обманчивая история. И даже если у меня в каких-то проектах могла быть ставка в тысячу долларов, то это далеко не все проекты. И потом же все живут. Квартиру, машину купи. Я всегда это делала сама. И если я расскажу, чем я жертвовала. Я много чем жертвовала. Наши актеры — вообще не богатые люди», — высказалась она.

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