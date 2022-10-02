Популярная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как живут ее родители в оккупированном россией Крыму.

В интервью журналистке Татьяне Гончаровой на ее YouTube-канале , 33-летняя артистка с улыбкой на лице рассказала о детстве и юности, однако пока ей очень больно, ведь российские войска захватили ее родной город.

Родители Ксении Мишиной живут в Крыму и уезжать не собираются. Раньше звезда часто виделась с ними, однако после полномасштабной войны - ни разу.

В оккупированном Крыму находятся не только родители, но и друзья. Ксения Мишина общается с ними по телефону и видеосвязи.

Также звезда "Крепосной" добавила, что у ее родных четкая проукраинская позиция. Они с нетерпением ждут, когда родной город освободят от всего русского.

"Крым - это моя родная земля, она должна быть украинской. Я хочу нормально ездить к родителям, сесть в поезд или в самолет. Это наша украинская земля", - эмоционально рассказала артистка.

Ксения Мишина отметила, что "пропаганда там сильная, выдержать тяжело", однако ее родители и друзья ни в коем случае не меняют свою позицию. 10-летний сын Ксении Мишиной очень скучает по бабушке. Мальчик постоянно спрашивает у актрисы, когда они уедут в Крым. Сама же Ксения Мишина тоже с нетерпением ждет освобождения Севастополя от оккупантов.