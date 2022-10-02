В интервью журналистке Татьяне Гончаровой на ее
Родители Ксении Мишиной живут в Крыму и уезжать не собираются. Раньше звезда часто виделась с ними, однако после полномасштабной войны - ни разу.
В оккупированном Крыму находятся не только родители, но и друзья. Ксения Мишина общается с ними по телефону и видеосвязи.
Также звезда "Крепосной" добавила, что у ее родных четкая проукраинская позиция. Они с нетерпением ждут, когда родной город освободят от всего русского.
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"Крым - это моя родная земля, она должна быть украинской. Я хочу нормально ездить к родителям, сесть в поезд или в самолет. Это наша украинская земля", - эмоционально рассказала артистка.
Ксения Мишина отметила, что "пропаганда там сильная, выдержать тяжело", однако ее родители и друзья ни в коем случае не меняют свою позицию. 10-летний сын Ксении Мишиной очень скучает по бабушке. Мальчик постоянно спрашивает у актрисы, когда они уедут в Крым. Сама же Ксения Мишина тоже с нетерпением ждет освобождения Севастополя от оккупантов.