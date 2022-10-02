Скандал между шеф-редактором юмористического "Дизель Студио" Алексеем Бланарем и главной героиней первого сезона "Холостячка" Ксенией Мишиной наделал немалого шума в интернете.
Мужчина публично обозвал актрису "б**дункой и политической шл**й" в ответ на её обвинения в том, что проект преследует российские взгляды.
Так, в интервью журналистке Татьяне Гончаровой на ее
Говоря о культурных проектах в Украине актриса отметила, что «пока у руля культурных проектов люди, которые ни знают ничего о культуре и этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим»
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Она объяснила, что имелла в виду.
«Нужно возродить свою культуру, которая была, но о ней забыли. У нас не было обязательств учить украинский язык. Я родилась в Крыму и там украинского языка вообще не было. Где культуры Украины вообще не было. Меня воспитывали на Россию. Потому что перспектива там. Украинский язык и литература были не важными предметами в школе. Украинскую культуру нужно возрождать, идентифицировать. А когда люди могут публично написать „бл*дунка, політична хвойда“, для меня это просто бескультурье. Это не такая Украина», - рассказала актриса.
Мишина подчеркнула, что никогда не смотрела «Дизель шоу».
«Когда люди мне начали писать, какие на самом деле они, я уже поняла: „А что мы вообще ожидали?“. Я никогда не видела в нашем холдинге такого отношения. Как это может быть? Как главный руководитель может себе такое позволить?», — прокомментировала артистка.
Напомним, "Холостячка" Мишина призналась, поддерживает ли отношения с родителями в оккупированном Крыму
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.