2 октября артисту исполнилось 49 лет. На своей странице в Instagram Данилко разместил яркие кадры празднования в компании своей сценической мамы, актрисы Инны Белоконь. Праздник получился патриотическим. Именинник надел вышиванку, кепку с трезубцем и взял в руки гитару. Мама Сердючки оделась в эффектное ярко-желтое платье-вышиванку.

На фото можно заметить, насколько артист похудел за последнее время. Как ранее признавался сам Данилко, ему удалось сбросить 14 килограммов. Все благодаря тому, что он, наконец, унормировал график и стал следить за питанием.

К поздравлениям в комментариях присоединились многие знаменитости, среди которых Потап, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, Наталья Могилевская, Ольга Сумская, Андрей Бедняков, Леся Никитюк.

Поклонники также отмечают, что похудевший артист стал выглядеть гораздо лучше и младше:

"Андрей, поздравляю! Похудел и стал как молодой мальчик!";

"Поздравляю, Андрей! Желаю вам становиться красивее с каждым годом. У вас возраст идет в обратном отсчете?";

"Какие же вы здесь красивые – настоящие украинцы. А Андрей Михайлович прямо приятно удивил: и вышиванка и кепка наконец светлая, которая очень Вам подходит. День рождения действительно праздничный. Поздравляю, счастья, здоровья желаю и творческих успехов";

"Какая красота!!!!!🔥🔥Андрей Михайлович, вы невероятный красавчик!!";

"Если бы не маска, подумала бы что фото лет 10 назад сделано".

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.