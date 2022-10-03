2 октября артисту исполнилось 49 лет. На своей странице в Instagram Данилко разместил яркие кадры празднования в компании своей сценической мамы, актрисы Инны Белоконь. Праздник получился патриотическим. Именинник надел вышиванку, кепку с трезубцем и взял в руки гитару. Мама Сердючки оделась в эффектное ярко-желтое платье-вышиванку.
На фото можно заметить, насколько артист похудел за последнее время. Как ранее признавался сам Данилко, ему удалось сбросить 14 килограммов. Все благодаря тому, что он, наконец, унормировал график и стал следить за питанием.
К поздравлениям в комментариях присоединились многие знаменитости, среди которых Потап, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, Наталья Могилевская, Ольга Сумская, Андрей Бедняков, Леся Никитюк.
Поклонники также отмечают, что похудевший артист стал выглядеть гораздо лучше и младше:
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"Андрей, поздравляю! Похудел и стал как молодой мальчик!";
"Поздравляю, Андрей! Желаю вам становиться красивее с каждым годом. У вас возраст идет в обратном отсчете?";
"Какие же вы здесь красивые – настоящие украинцы. А Андрей Михайлович прямо приятно удивил: и вышиванка и кепка наконец светлая, которая очень Вам подходит. День рождения действительно праздничный. Поздравляю, счастья, здоровья желаю и творческих успехов";
"Какая красота!!!!!🔥🔥Андрей Михайлович, вы невероятный красавчик!!";
"Если бы не маска, подумала бы что фото лет 10 назад сделано".
Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.