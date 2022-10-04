Певица Оля Цыбульская после многолетних сплетен и обсуждений наконец-то решила показать своего мужа и отца своего сына Нестора.

По словам Цыбульской, ее муж Сергей не любит камер, а потом, когда началась полномасштабная война, и они начали прятаться в укрытиях, вместе появляться на людях прятаться больше не имело смысла.

«Мы говорили об этом, я говорю: тебя все видят, нет смысла уже прятаться от камер. Я очень благодарна ему и очень рада, что это произошло, потому что мне как-то проще», - призналась певица «ЖВЛ» .

Сергей согласился сниматься для проекта, который помогает бездомным животным во Львове, но больше появляться на публике не планирует.

«Это, наверное, самое ценное в наших отношениях, что я для него просто Оля, а не Оля Цыбульская из афиш, с которой нужно появляться на красных дорожках. Когда было очень много разных сплетен, садились люди перед экраном и начинали решать, на кого похож мой Нестор – на Пономарева или на Дзидзьо, я говорила: «Ты спишь, я тебя сфоткаю и просто опубликую в Инстаграм», – вспоминает Оля те времена, когда ее атаковали сплетники.

Певица говорит, что Сергей героически выдержал волны сплетен, а скандалов из-за ревности у них даже не было.

Напомним, Цыбульска расплакалась, рассказывая о своем погибшем друге.

Также сообщалось, что родители Оли Цыбульской спаслись из оккупации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап вернулся в Украину и рассказал о своей болезни.