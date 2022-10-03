Українська співачка Оля Цибульска не змогла стримати гірких сліз під час інтерв'ю, розповідаючи про друга, якого вже немає серед живих.

Співачка розповіла, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, вона з родиною кілька ночей провела в холодному паркінгу, потім було вирішено їхати на Рівненщину до родичів.

Там, маленькому сину співачки Нестору, який дуже боявся навіть лягати спати, стало спокійніше, але до дитячих і безтурботних фантазій він так і не повернувся. Тепер Нестор кожного дня озвучує мамі ідеї, як можна перемогти російських загарбників.

«Наприклад, відправляти на фронт роботів, а не наших хлопців і дівчат. Щоб воювали за Україну роботи… Він побачив, як ховали військового в місті, де ми були… Ой, сорі… Загинув мій друг, Карім.. він з ним спілкувався по відеозв’язку, коли Карім міг виходити за зв’язок, і він (Нестор – ред) тепер каже: «Подзвони комусь, щоб створили роботів і ми тоді відправимо їх на фронт», - розповіла Цибульська в інтерв’ю ЖВЛ, витираючи сльози.

Нагадаємо, телеведучий Карім Гуламов загинув у липні в боях з окупантами. Самі він допоміг Цибульській евакуювати її батьків з окупованого Ірпеня.

«Мій золотий друже. Моє серце на шматки. Я не хочу вірити, що більше не почую і не обійму. Дякую за твій подвиг, за те, що закрив нас собою. Дякую за допомогу у врятуванні батьків з Ірпеня, за твої прохання: "Усміхайся, квітко, бо даєш мені сил"….», - писала тоді Цибкльска на своїйсторінці в Instagram.

Нагадаємо, батьки і друзі учасника 12 сезону шоу "Голос країни" залишаються в окупації.

Також повідомлялося, що на окупованій території також опинилися рідні переможця «Танців з зірками» і серіалу «Моя улюблена Страшко» Артура Логая.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина зірки "Квартал 95" Євгена Кошового більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.