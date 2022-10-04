Под роликом скопилось немало комментариев от преданных фанов: они хвалили внешность Насти Каменских и ее музыкальный вкус.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских часто размещает на страничке в Instagram короткие танцевальные ролики формата соцсети TikTok. Она увлеченно меняет наряды и образы. На свежем видео на странице в Instagram артистка продемонстрировала не только прекрасный музыкальный вкус, но и гибкость и пластику.

Настя Каменских плавно и четко двигается в такт энергичному треку Виктора Павлика, который, к слову сразу заинтересовал ее поклонников и они стали просить название композиции. На ней – молочного цвета худи в стиле оверсайз, которое скрывает ее фигуру. Она распустила волосы и расчесала густую шевелюру на прямой пробор, на лице - макияж в нюдовых цветах.

Вместо подписи к видео Настя Каменских оставила эмодзи в виде кленового листика.

Под роликом скопилось немало комментариев от преданных фанов: они хвалили внешность Насти и ее музыкальный вкус. Потап также оставил жене комментарий - эмодзи в виде смайлика, который посылает поцелуйчик: "Красотка, обожаю вашу внешность", "Настя супер", "Талант не скрыть", "Ну как можно быть такой красоткой", " Айй крутая".

Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.

Как сообщала Politeka, популярная украинская певица Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.

Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.