После скандальных заявлений Маска о Крыме, украинский артист Владимир Дантес заявил, что продает свою Tesla.

Как сообщает Politeka.net, накануне известный американский инженер Илон Маск оскандалился серией пропроссийских твиттер-сообщений, обвинивших Украину в эскалации военных действий. Реакция была мгновенной: от украинцев, что от политиков, что от знаменитостей.

Не смог остаться в стороне и украинский певец Владимир Дантес, который посвятил этому пост в Instagram.

В частности, исполнитель Владимир Дантес, весной отдавший свой электрокар Tesla Model Y на нужды волонтеров, после скандала с Маском решил продать автомобиль.

"После последних твитов Илона Маска. Продам свою теслу! Писать в директ!" – написал Дантес, однако поклонники под его постом в Твиттер добавили, что теперь эту машину никто не захочет покупать, ведь вчера Илон Маск разочаровал украинцев безозвратно. Также неизвестно, действительно ли артист Владимир Дантес продаст автомобиль или он просто пошутил.

Стоит отметить, что в твиттере Илона Маска 3 октября появилось скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". А также заявил, что Украина должна якобы оставаться нейтральной и не пытаться вступить в НАТО.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.