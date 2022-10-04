Український продюсер, автор пісень і співак Потап (Олексій Потапенко) назваав ім’я відомого російського актора і телеведучого, який подзвонив йому після 24 лютого.

За словами співака і чоловіка Насті Каменської, він розмовляв із деякими колегами з сусідньої держави.

«Мені на початку війни подзвонив Іван Ургант, який плака в трубку і казав «вибачте нас». Один з людей, який переживав настільки, що він вибачався за всю країну», - розповів Потап в інтерв'ю "ЖВЛ".

Нагадаємо, Іван Ургант після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну виїхав з росії. На його сторінці в Instagram росіяни писали йому, що він зрадник і на рідну землю може більше не повертатись.

Днями Ургант опублікував фото своєї молодшої дочки, якій вже виповнилося 7 років. В коментарях підписники пишуть, що вони сумують за ним і зізнаються, що чекають на його повернення.

Також нагадаємо, що Потап розповів про розмову Насті Каменською з Ані Лорак, яка мовчить про війну і продовжує працювати в росії. За словами Потапа, Лорак повідомила Настя, що Філіп Киркоров порадив їй мовчати і думати на роки вперед і попросила її «не задовбувати».

Крім того, повідомлялось, що з росії також виїхала Алла Пугачова, яка публічно засудили дії Кремля.

Також Politeka.net писала про хворобу Потапа.