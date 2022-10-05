Как пишет Politeka.net, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск предложил отдать часть наших территорий стране-оккупанту, чем взбесил украинцев. В сети мгновенно принялись насмехаться над Маском и его позорными заявлениями.
Не осталася в стороне украинская певица Оля Цибульская. У себя в Инстаграм она разместила диковинное видео.
Перед камерой певица стала на четвереньки и принялась лихорадочно дергаться. Ольга смотрела в объектив безумными глазами и честно говоря, выглядела довольно жутковато. Всё это происходило под музыкальную композицю вокалистки под названием "По барабану".
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«Оставь 🔥 в комментариях, если передаешь ему такой же месседж», - попросила Цибульская своих фолловеров.
Пользователи сети отреагировали на просьбу певицы, как она и просила. Ей поставили множество огоньков.
"Блин, я смотрела без музыки, и это как-то странно", - отметили пользователи сети.
Напомним, Цыбульска расплакалась, рассказывая о своем погибшем друге.
Также сообщалось, что родители Оли Цыбульской спаслись из оккупации.
Кроме того, Politeka.net писала, Ольга Цибульская ответила, почему показала мужа только сейчас