Украинская певица Оля Цыбульска не смогла сдержать горьких слез во время интервью, рассказывая о друге, которого уже нет в живых.

Певица рассказала, что после полномасштабного вторжения россии в Украину, она с семьей несколько ночей провела в холодном паркинге, затем было решено ехать в Ровенскую область к родственникам.

Там, маленькому сыну певицы Нестору, который боялся даже ложиться спать, стало спокойнее, но к детским и беззаботным фантазиям он так и не вернулся. Теперь Нестор каждый день озвучивает маме идеи о том, как можно победить российских захватчиков.

«Например, отправлять на фронт роботов, а не наших ребят. Чтобы воевали за Украину работы… Он увидел, как хоронили военного в городе, где мы был… Ой, сори... Погиб мой друг, Карим… он с ним общался по видеосвязи, когда Карим мог выходить за связь, и он (Нестор – ред) теперь говорит: «Позвони кому-нибудь, чтобы создали роботов и мы тогда отправим их на фронт», - рассказала Цыбульская в интервью ЖВЛ, вытирая слезы.

Напомним, телеведущий Карим Гуламов погиб в июле. Именно он помог Цыбульской эвакуировать ее родителей из оккупированного Ирпеня.

«Мой золотой друг. Мое сердце на куски. Я не хочу верить, что больше не услышу и не обниму. Спасибо за твой подвиг, за то, что нас закрыл собой. Спасибо за помощь в спасении родителей из Ирпеня, за твои просьбы: "Улыбайся, цветок, потому что даешь мне силы"….», - писала тогда Цыбульская на своей странице в Instagram.

Напомним, родители и друзья участника 12 сезона шоу "Голос країни" остаются в оккупации.

Также сообщалось, что на оккупированной территории также оказались родные победителя "Танцев со звездами" и сериала "Моя любимая Страшко" Артура Логая.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.