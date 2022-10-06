Украинская певица Тина Кароль в рамках благотворительного тура в США выступила в Лос-Анджелесе, в Сети уже появились кадры.

Как выяснилось, специально для этого выступления Тина Кароль пригласила балет Грега Чапкиса – сына прославленного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Известно, что на концерт пришло много украинцев, вынужденно покинувших родные города из-за войны. Обращаясь к зрителям, Тина Кароль сообщила, что с начала полномасштабного военного вторжения она больше не исполняет русскоязычные песни.

«Сегодня время новых побед, и я смело вместе с вами иду к ним! Поэтому презентация англоязычного альбома - это мой новый шаг к новым победам», - сказала Тина со сцены.

Кароль будет в США с туром две недели и выступит в 12 городах.

«…Война показала, кто есть кто, она сорвала маски притворства и полутонов, она очертила друзей и недругов. Она утвердила во мне понимание, что независимость Украины – моя личная цель, и я буду служить ей, буду благодарна ей, как ребенок своим родителям», – делилась своими мыслями и чувствами Тина Кароль в день Независимости Украины.

Напомним, младший сын хореографа и Народного артиста Украины Григория Чапкиса Грег Чапкис также связал свою жизнь с танцем. Он живет в Сан-Франциско и является основателем сети школ танцев Chapkis Dance.

Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.

Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей .