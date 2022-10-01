Популярна співачка Тіна Кароль висловилася, чи цікавиться вона всім, що пов'язано з її країною далеко від дому.

Українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами понад півроку та підтримує постраждалих українців. Артистка намагається показати, як важливо їй бути патріоткою своєї країни та дбати про тих, хто втратив свої будинки через дії окупантів.

Нещодавно в інтерв'ю артистка розповіла багато про плани на майбутнє, поділилася зауваженнями та трохи "відкрила душу" під час спеціального візиту до Нью-Йорка.

«Для мене важливе все, що відбувається зі словом «Україна». Все, що сьогодні під прапором, це важливо.

І кожну ініціативу я готова підтримати та бути ініціатором питань культурної дипломатії, які стосуються саме України, бо це мій поклик серця, моя місія і тому, що маю такий паспорт» - висловилася Кароль в інтерв'ю.

У мережі підтримали: «Як вона круто сказала! До глибини 🫶🏻🇺🇦; Сильна, мудра патріотка України.

За словами артистки, її мрії розподілені у часі та жити без структурності їй дуже складно. Артистка зазначила, що поки що їй вдається знаходити сили продовжувати працювати, і вона хоче не втратити цю здатність.



"Справжня мрія, дуже особлива – не втратити свої сили у боротьбі. Ось здається: ну що тут такого? Це що – мрія – щоб не прийшов розпач, щоб вистачило грошей, правильних думок, духу зуміти та боротися", – розповіла Тина Кароль.

Нагадаємо, Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, Кароль без макіяжу і в домашній одязі наважилася показати справжню себе.