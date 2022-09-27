Популярна співачка Тіна Кароль показала себе без зайвого пафосу у домашному луці.

Як повідомляє Politeka.net , Тіна Кароль активно веде соціальні мережі та ділиться з фанатами цікавими ананосами своїх концертів. Нині вона подорожує світом та підтримує постраждалих українців через дії окупантів.

Цього разу Тіна анонсувала новий тур Америкою і для цього записала короткий ролик, на якому постала без макіяжу. У чорній піжамі і з розпущеним волоссям Тіна здивувала досить сяючим виглядом.

Як відомо, головний акцент у макіяжі Тіни – червоні губи, які вже давно стали головною б'юті-візиткою співачки. Тому без косметики зірку виглядати незвично деяким шанувальникам:

«Чекаємо 💕; 😂 Миленька така, виглядає як дівчинка 😂 ❤️; Як про Houston?; красуня!».

Також Тіна Кароль показала знімки, на яких вона позує у сукні білого кольору. Тіна демонструє відмінну фігуру і шикарний бюст в обряді з глибоким декольте.

"Індивідуальність, людина і є творцем, диво в тобі, ти і є прогрес і сила Всесвіту. У кожному дні живи, мрій і не бійся діяти, мрій і не думай, що ти хочеш дуже багато", - підписала кадри Тіна Кароль, які надихають словами.

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