Новость об этом быстро разлетелась по Сети и вызвала переполох – в мобилизации Примадонны российско эстрады усмотрели месть системы за смелые заявления Пугачевой.

Напомним, сначала Алла Пугачева, возмутившись, что ее мужа Максима Галкина признали иноагентом, призввала также ей предоставить этот статус – «иноагента любимой страны». Кроме того, Пугачева раскритиковала так называемую «спецоперацию».

Заявление Аллы Пугачевой вызвало ажиотаж и разговоры о «пугачевском бунте», который нанесет непоправимый ущерб путинской системе.

Позже стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми покинула россию без обратного билета. Обиженные россияне вновь ринулись на страницу Пугачевой в Instagram, чтобы в очередной раз вылить тонны критики. Более того, в российскую полицию поступило заявление с просьбой проверить Аллу Пугачеву на предмет «дискредитации» российской армии.

Артистка, в свою очередь, назвала своих недругов "холопами" и "рабами".

Теперь же скандал получил продолжение – внук Пугачевой якобы получил повестку в рамках «частичной мобилизации». Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник из Московского Губернского театра. В прошлом году Пресняков дебютировал в этом театре в мюзикле "Безымянная звезда".

Согласно "источнику" Преснякова мобилизовали прямо на сцене во время репетиции.

Однако через некоторое время в театре опровергли это сообщение.

"Вранье! Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте. Но он скоро вернется", — заявили в театре.

Также там уточнили, что в последний раз Пресняков выходил на сцену их театра еще 22 сентября. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова был задействован только в одном мюзикле и в штате не числился.

Вскоре и сам Никита опроверг информацию о своей мобилизации. «Фэйк», - ответил Пресняков на вопрос, правда ли, что он сегодня был мобилизован.

По некоторым данным, после отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина именно Никите поручено присматривать за их замком в подмосковной деревне Грязь.

Тем временем пользователи соцсетей советуют Никите Преснякову и его семье не расслаблятся, ведь «система мстит».