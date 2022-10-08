Украинская певица Ольга Цибульская весело отреагировала на хлопок в оккупированном Крыму.

8 октября в соцсетях случился настоящий ажиотаж после взрыва на Крымском мосту, который соединяет россию и оккупированный ею полуостров. Сразу начался пожар и движение по мосту невозможно. Теперь захватчики не смогут перекидывают подкрепление для своих войск.

Событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и звезды шоу-бизнеса.

Так, певица Ольга Цибульская уже придумала песню, строчками которой поделилась со своими фанатами в Инстаграм.

"Крымский мост, ВСУ надавали под хвост, соль насыпали в лоб и под хвост, Крымский мост", - пропела она.

«Оставь 🔥 в комментариях, чтобы следующим был кремль 😂», - попросила артистка.

Пользователи сети отреагировали на просьбу вокалистки и попросили ее выпускать трек в честь таких событий.

"Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!!",

"Выпускай трек",

"Классно день начался",

"Хорошего всем настроения", - пишут в сети.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник вспомнил пророческие слова после "хлопка" на Крымском мосту: "Это утро настало"

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