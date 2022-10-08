8 октября в соцсетях случился настоящий ажиотаж после взрыва на Крымском мосту, который соединяет россию и оккупированный ею полуостров. Сразу начался пожар и движение по мосту невозможно. Теперь захватчики не смогут перекидывают подкрепление для своих войск.
Событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и звезды шоу-бизнеса.
Так, певица Ольга Цибульская уже придумала песню, строчками которой поделилась со своими фанатами в Инстаграм.
"Крымский мост, ВСУ надавали под хвост, соль насыпали в лоб и под хвост, Крымский мост", - пропела она.
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«Оставь 🔥 в комментариях, чтобы следующим был кремль 😂», - попросила артистка.
Пользователи сети отреагировали на просьбу вокалистки и попросили ее выпускать трек в честь таких событий.
"Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!!",
"Выпускай трек",
"Классно день начался",
"Хорошего всем настроения", - пишут в сети.
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