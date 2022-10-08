В интервью журналистке и блогерке Рамине Эсхакзай Кондратюк рассказал, что не видел в Тине Кароль будующей звезды.

По словам Кондратюка, Олег Черный - первый продюсер Тины Кароль спрашивал его мнения насчет певицы.

«Ну слушай, интересная девушка, интересная такая интонация в ее голосе, но… ай...", - после этого Кондратюк скривился.

"Кстатит, он (Черный- ред) тоже сомневался некоторое время, все продюсеры сомневаются пока человек не заработает условный первый миллион или не соберет дворец, то есть были, я не могу ее вспомнить», - продолжил он.

Отметим, что сейчас Тина Кароль является одной из самых ярких певиц в украинском шоу-бизе. Она имеет армию поклонников не только в Украине, но и за ее пределами. Талантливая артистка начинала свою карьеру с шоу "Караоке на Майдане". В далеком 2005 году Тина Кароль застенчиво отвечала на вопросы Игоря Кондратюка о том, чем занимается. Тогда она рассказала, что только поступила в столичный Национальный авиационный университет. На Крещатике Тина Кароль исполнила песню Таисии Повалий "Сладким грехом".

Напомним, что Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента: "Он должен мне..."

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