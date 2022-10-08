В интервью Рамине Эсхакзай Кондратюк рассказал, что Козловский должен ему большие деньги, а также вспомнил об ордене, которым певца наградил президент, после чего разгорелся скандал.

По мнению продюсера, сейчас Козловский не так популярен, как это было раньше, и у него нет денег чтобы вернуть долг. Он предложил певцу откладывать деньги с корпоративов, или продать свой орден от Зеленского.

"Его никто не приглашает на корпоративы. Он должен мне кучу денег и если бы его приглашали, то он бы мне деньги платил. Мне он большие деньги должен по судам. И что он выступает на корпоративах за хлеб? Должен платить, но не платит. Но он платит копейки с официального места, где он проживает, поэтому мне не нужно рассказывать о его корпоративах, я за то, чтобы у него был миллион корпоративов, и он наконец заплатил мне все, что по судам должен, может, продаст орден и отдаст долг? ", – рассказал Кондратюк.

Напомним, еще накануне Дня Независимости Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Позже певица Анжелика Рудницкая назвала такое решение "плевком в лицо украинскому народу" и напомнила, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.

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