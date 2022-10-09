Недавно артист заявил, что теперь будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации песни I Feel Good и вульгарного клипа на нее на Макса обрушился шквал негативных комментариев. Позже певец также оскандалился поддержкой Армении, являющейся союзником путина, в конфликте с Азербайджаном.

В этот раз на своей странице в Instagram Барских поразил поклонников черным юмором. Макс разместил жесткую, но забавную видеосклейку, где сначала он, сидя в салоне авто, посылает зрителям воздушный поцелуй, а затем кадр внезапно меняется и нам показывают момент подрыва Крымского моста.

"Ой…" — максимально лаконично подписал видео певец.

На публикацию отреагировал ряд знаменитостей, среди которых экс-солистка "ВИА Гра" Миша Романова, с которой Максу приписывают роман, а также режиссер-клипмейкер Алан Бадоев. "Красота убийственная сила!", — написал тот в комментариях.

При этом россияне, на аудиторию которых Барских по большей части и работал до полномасштабного вторжения рф в Украину, в бешенстве. В комментариях представители государства-агрессора массово набросились на артиста и угрожают украинцам ответом.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.