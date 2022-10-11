По словам Данилко, он с некоторыми россиянами списывается и они в ужасе от происходящего, но высказать публично это не могут.

«И я их очень хорошо понимаю, потому что они на постах таких, как руководители театров… Вот мы говорили о Виктюке. Я думаю, вот он ушел из жизни и… мы когда с Инкой бываем во Львове, мы всегда приезжаем на Лычаковское кладбище и берем гвоздики, именно гвоздики. Ржем, потому что он терпеть не мог коммунистов, а это партийные цветы. И я понимаю эту реакцию... Он был очень смешной. Но я думаю, как бы было сложно в этой ситуации ему. Вот представьте: тетр, труппа, он живет в Москве, человек, который всегда называл себя «бандеровцем», в смысле патриотом Украины», - рассказал Данилко в интервью DW на русском.

По его словам, однажды Виктюк позвонил ему и рассказал о своих съемках в программе «Сегодня вечером» с ведущим Андреем Малаховым.

«И он мне звонит и говорит: «Данилко, был у Андрюши Малахова на передаче, руки подать некому». И он говорит улыбались в кадре, какие-то артисты, а потом раз и все – разошлись в разные стороны, никто даже не подошел. И вот я думаю, такие люди как Жванецкий, Джигарханян – как бы они в этой ситуации себя… я в ужасе. Как это не звучит ужасно, но они ушли вовремя», - объяснил Данилко.

Напомним, Андрей Данилко также призвал не ждать никаких заявлений и позиции от таких артистов, как Ани Лорак.

Данилко также рассказал, что Аллу Пугачеву многие боялись.

Также сообщалось, что Андрей Данилко уже смирился, что у него не будет семьи.