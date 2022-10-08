Андрій Данилко сумнівається в тому, що критика Алли Пугачової на адресу дій російської влади та війни проти України матиме якийсь ефект.

Так, Данилко зазначив, що мистецтво виховує та викликає емоції, але «не треба думати, що це може якось людину змінити».

"Не може. І Путін дивився фільми «Білий Бім Чорне вухо» і, можливо, плакав і це якось вплинуло? Ні. Він хвора людина, плюс злочинець – і це всім зрозуміло», - заявив Данилко в інтерв'ю DW російською.

Андрій Данилко зізнався, що не був здивований заявою Пугачової.

«Я знаю її добре - вона людина дуже справедлива і щоб не говорили там програми, яка вона мафіозна і всі ці розповіді - я ж знаю її. У мене ніколи не було з Аллою Пугчовою відчуття страху, як у багатьох. У багатьох ноги тремтіли, її дуже боялися, ну правда. А в мене ніколи такого не було з першого знайомства. У мене якісь дуже зрозумілі з нею стосунки», – розповів Данилко.

Також артист запевнив, що його не зачепив той момент, що у своїй скандальній заяві Пугачова закликала зупинити загибель російських «хлопців», але жодного слова не сказала про українців.

«Вона росіянка і вона сказала про свій народ. Вона переживає за свою країну, тож вона так сказала. Мені це абсолютно зрозуміло», - наголосив Данилко.

Нагадаємо, Данилко також розповів про безглуздого двійника Вєрки Сердючки у Росії.

Також повідомлялося, що Данилко поставив хрест на особистому житті – названо причину.

Крім того, Politeka.net писала про нову заяву Алли Пугачової після виїзду з росії.