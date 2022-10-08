Так, Данилко зазначив, що мистецтво виховує та викликає емоції, але «не треба думати, що це може якось людину змінити».
"Не може. І Путін дивився фільми «Білий Бім Чорне вухо» і, можливо, плакав і це якось вплинуло? Ні. Він хвора людина, плюс злочинець – і це всім зрозуміло», - заявив Данилко в інтерв'ю DW російською.
Андрій Данилко зізнався, що не був здивований заявою Пугачової.
«Я знаю її добре - вона людина дуже справедлива і щоб не говорили там програми, яка вона мафіозна і всі ці розповіді - я ж знаю її. У мене ніколи не було з Аллою Пугчовою відчуття страху, як у багатьох. У багатьох ноги тремтіли, її дуже боялися, ну правда. А в мене ніколи такого не було з першого знайомства. У мене якісь дуже зрозумілі з нею стосунки», – розповів Данилко.
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Також артист запевнив, що його не зачепив той момент, що у своїй скандальній заяві Пугачова закликала зупинити загибель російських «хлопців», але жодного слова не сказала про українців.
«Вона росіянка і вона сказала про свій народ. Вона переживає за свою країну, тож вона так сказала. Мені це абсолютно зрозуміло», - наголосив Данилко.
Нагадаємо, Данилко також розповів про безглуздого двійника Вєрки Сердючки у Росії.
Також повідомлялося, що Данилко поставив хрест на особистому житті – названо причину.
Крім того, Politeka.net писала про нову заяву Алли Пугачової після виїзду з росії.