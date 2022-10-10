В комментариях некоторые пользователи сети признавали, что видео, которое распространила у себя Настя Каменских, невозможно смотреть без слез.

Как сообщает Politeka.net, с утра 10 октября россия совершает массированные ракетные удары по многим городам Украины. В то же время, дети в школьных укрытиях поют гимн Украины, а украинцы поют в метро во время обстрелов.

Трогательными видео поделилась на своей странице в Instagram украинская певица Настя Каменских.

Так, на одном из таких видео дети вместе с учителями поют государственный гимн, его снимали педагоги школы №321 в Киеве. Маленькие украинцы понимают, что происходит. Уже знают, где находятся укрытия и как действовать в случае воздушной тревоги. Жаль, что наши дети видят всю российскую жестокость.

У взрослых украинцев тоже есть несокрушимый дух. В укрытиях и бомбоубежищах под обстрелами они продолжают петь украинские песни. Так в киевском метро звучала всем знакомая песня

"Дети Украины поют Гимн Украины в бомбоубежищах. Люди, которые прячутся в метро, поют украинские песни. Россия - государство террорист. Украинцы — несгибаемая нация. Береги Господь каждого!", - подписала видео Настя Каменских.

В комментариях некоторые пользователи сети признавали, что видео, которое распространила у себя Настя Каменских, невозможно смотреть без слез - слез гордости за нашое поколение: "До слез трогательно, надеюсь скоро россияне повыздыхают", "Наш дух не сломить", "Пока мы едины - нас не сокрушить", "Эту нацию не победить!".

Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.

Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.