Как сообщает Politeka.net, с утра 10 октября россия совершает массированные ракетные удары по многим городам Украины. После этого певец и композитор Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, одним из первых среди знаменитостей обратился в Instagram с уже знакомой миллионам украинцам просьбой к миру.

Российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. По данным Национальной полиции, известно о 11 погибших и около 87 раненых.

Так, Андрей Данилко опубликовал в своих Instagram-stories смонтированные видео с мест поражения вражескими снарядами. И опубликовал картинку с лозунгом "Закройте небо" на английском языке.

В комментариях идею артиста Андрея Данилко поддержали многие пользователи сети: "Поддерживаю, но трусливый Запад не решится этого сделать", "Давно пора закрыть небо", "Срочно нужно закрыть небо над Украиной", "Вот это правильное предложение".

Стоит отметить, что 49-летний создатель Верки Сердючки с первого дня полномасштабного вторжения российской армии в Украину остается в Киеве, дает благотворительные концерты и занимается волонтерством.

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.



