В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила длинный эмоциональный пост в котором жестко поставила на место представителей страны-оккупанта.

"А теперь обращусь к вам, никчемным комментаторам, на понятном только вам языке. И особенно к вам, активные комментаторши — женщины с описанием в профиле «мама двоих ангелочков», «любящая жена и мама», которые с самого начала войны пишут в поддержку убийств. И к вам, несовершеннолетние девчушки с цветочками на аватарках. Вы еще не закончили школу, но уже в вас развивается желание смерти детям в соседней стране. «Братскому», как вы тут все кричали, народу", — начала свой монолог Каменских.

Настя объяснила фундаментальную разницу между тем, что украинцы радовались разрушению Крымского моста — символа оккупации, по которому рф переганяла военную технику, и тем, как россияне ликуют из-за смертей мирных людей, разрушений жилых домов и гражданской инфраструктуры. Звезда добавила, что массированный обстрел Украины 10 октября — это месть не за мост, а месть бункерного и пособников войны за то, что они проигрывают на фронте.

Мощный пост Насти в комментариях поддержали ее муж Алексей Потапенко (Потап) и певица Ольга Полякова. "Под каждым словом, Браво🙏🏻", "В самое сердце!", - написали они.

Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.

Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.