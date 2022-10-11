Алла Пугачева после выезда из россии без обратного билета показала себя счастливой и на море.

Эмоциональный пост Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку. За умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!», - написала Пугачева.

Алла Борисовна также опубликовала фото, на котором она позирует в шортах и светлой футболке свободного кроя.

«Алла Борисовна, вы для нас, россиян, кто выступает против войны, герой! СМИ всякую фигню пишут про вас, унижают свое достоинство. Мы знаем вы смелая, добрая и мудрая женщина», «Никогда бы не подумал, что так буду топить за Аллу Борисовну. Интересные времена мы переживаем», «Галкина выгнали из России. А она поехала с детьми к мужу. Семья важнее всех патриотических призывов», - пишут в комментариях поклонники Пугачевой.

Впрочем, недруги собо церемониться не стали и в очередной раз осудили Пугачеву за выезд из россии, за осуждение войны против Украины и даже за то, что теперь она счастлива в Израиле, а не в деревне Грязь.

Напомним, ранее появилась информация, что в россии задумались о лишении Галкина родительских прав.

Также сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков получил повестку в армию. Вскоре актер и музыкант опроверг эту информацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пугачева эмоционально высказала недругам, что о них думает.