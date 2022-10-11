Эмоциональный пост Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку. За умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!», - написала Пугачева.
Алла Борисовна также опубликовала фото, на котором она позирует в шортах и светлой футболке свободного кроя.
«Алла Борисовна, вы для нас, россиян, кто выступает против войны, герой! СМИ всякую фигню пишут про вас, унижают свое достоинство. Мы знаем вы смелая, добрая и мудрая женщина», «Никогда бы не подумал, что так буду топить за Аллу Борисовну. Интересные времена мы переживаем», «Галкина выгнали из России. А она поехала с детьми к мужу. Семья важнее всех патриотических призывов», - пишут в комментариях поклонники Пугачевой.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Враг атаковал Запорожье, выпущено 12 ракет: кадры разрушений
Школы могут закрыть по всей Украине, названа причина и до какой даты: "Пожалуйста..."
Приближается важный праздник: будет ли дополнительный выходной и как будут работать банки
Оккупанты ударили по центру Киева, горят автомобили: "Люди просто ехали на работу"
Впрочем, недруги собо церемониться не стали и в очередной раз осудили Пугачеву за выезд из россии, за осуждение войны против Украины и даже за то, что теперь она счастлива в Израиле, а не в деревне Грязь.
Напомним, ранее появилась информация, что в россии задумались о лишении Галкина родительских прав.
Также сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков получил повестку в армию. Вскоре актер и музыкант опроверг эту информацию.
Кроме того, Politeka.net писала, что Пугачева эмоционально высказала недругам, что о них думает.