Новина про це швидко розлетілася по Мережі та викликала переполох – у мобілізації Примадонни російсько-естради побачили помсту системи за сміливі заяви Пугачової.

Нагадаємо, спочатку Алла Пугачова, обурившись, що її чоловіка Максима Галкіна визнали іноагентом, закликала також їй надати цей статус - "іноагента улюбленої країни". Крім того, Пугачова розкритикувала так звану "спецоперацію".

Заява Алли Пугачової викликала ажіотаж і розмови про «пугачівський бунт», який завдасть непоправної шкоди путінській системі.

Пізніше стало відомо, що Алла Пугачова разом із дітьми залишила росію без зворотного квитка. Скривджені росіяни знову кинулися на сторінку Пугачової до Instagram, щоб вкотре вилити тонни критики. Більше того, до російської поліції надійшла заява з проханням перевірити Аллу Пугачову щодо «дискредитації» російської армії.

Артистка, у свою чергу, назвала своїх ворогів "холопами" та "рабами".

Тепер скандал отримав продовження – онук Пугачової нібито отримав повістку в рамках «часткової мобілізації». Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерело із Московського Губернського театру. Минулого року Пресняков дебютував у цьому театрі у мюзиклі "Безіменная зірка".

Відповідно до "джерела" Преснякова мобілізували прямо на сцені під час репетиції.

Однак через деякий час у театрі спростували це повідомлення.

"Брехня! Микита зараз не в Росії, як і Крістіна Орбакайте. Але він скоро повернеться", - заявили в театрі.

Також там уточнили, що востаннє Пресняков виходив на сцену їхнього театру ще 22 вересня. Син Христини Орбакайте та Володимира Преснякова був задіяний лише в одному мюзиклі та в штаті не значився.

Незабаром і сам Микита спростував інформацію про свою мобілізацію. «Фейк», - відповів Пресняков на запитання, чи правда, що він сьогодні був мобілізований.

За деякими даними, після від'їзду Алли Пугачової та Максима Галкіна саме Микиті доручено наглядати за їхнім замком у підмосковному селі Грязь.

Тим часом користувачі соцмереж радять Микиті Преснякову та його родині не розслабляться, адже «система мстить».